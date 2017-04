CEI Fronteira: Morreram 4 cavalos de Raides

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) emite comunicado sobre os 4 cavalos de Raides que morreram no passado fim-de-semana:

A Federação Equestre Portuguesa iniciou um processo de investigação completo sobre a morte dos cavalos Fakir Al Oasis montado por Jaime Magarreiro (POR), no CEI 1* realizado em Fronteira no passado Sábado, 22 de abril; da égua Balalaika Bem Dandy montada por Margarida Oliveira Soares (POR), no CEI 2* realizado em Fronteira no passado Domingo, 23 de abril; e do cavalo Enigma da Bela Vista montado por Luis Candeias (POR) e do cavalo Bertaccio montado por João Conceição (POR) ambos após competir no CEP 80 km realizado também em Fronteira no passado dia 23 de abril.

A FEP está em contacto direto com a Comissão Organizadora deste Evento e com os Oficiais FEI e FEP ali presentes por forma a esclarecer este infeliz acontecimento, tendo já nomeado uma Comissão de Inquérito para o efeito.

Foi ordenada a realização de exames “post mortem” nestes quatro cavalos, a realizar por entidade devidamente credenciada para o efeito. Mais informamos que a FEP está também a acompanhar a situação clínica de outros cavalos que participaram neste Evento e que se encontram sobre observação médico-veterinária.

O bem-estar do cavalo é para a FEP a principal prioridade e, por isso, tudo fará esta Federação Equestre para apurar as razões destes trágicos acontecimentos.

A fim de proteger a integridade da investigação, não fará a FEP qualquer comentário adicional neste momento.

O Presidente da Comissão Técnica de Raides da Federação Equestre Portuguesa,

Rui Pedro Amante

