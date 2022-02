CEI** Al Ula: Rui Lanternas em 12º lugar entre 195 participantes (VÍDEO)

Dos 195 conjuntos que alinharam neste CEI** de 120km, disputado no passado sábado (29) em Al Ula, Arábia Saudita, considerado um dos mais duros percursos de endurance, apenas se classificaram 64

Rui Lanternas com a égua Anglo-Árabe Jasmine Malk Abrão, ao completarem os 120km em 07:45:54, com a média final de 15,454km/h posicionaram-se num honroso 12º lugar da tabela classificativa, após a eliminação de 68,93% dos participantes, o que reflete a extrema dureza da prova.

Má sorte para Ana Barbas que foi eliminada na segunda fase com Icaro VB.

Venceu a prova Frederico Feber do Uruguai com HC Yaiza que completou os 120km em 7 horas 39 minutos. Na segunda posição ficou o seu compatriota Andres Rivero com SM Fabricio e a francesa Margot Chazel com Chaitana des Chaises fechou o pódio.

Resultados completos AQUI