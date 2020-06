CDN Golegã: Daniel Pinto soma o segundo triunfo no Grande Prémio 16 Junho, 2020 12:16

No segundo CDN após a quarentena, Daniel Pinto conquistou na Golegã no sábado, o seu segundo triunfo no Grande Prémio (69,420%), desta vez com Santurion de Massa, de 14 anos, após uma ausência das pistas de dois anos por lesão.

Hugo Pereira foi segundo classificado com Falsário LS (68,659%), enquanto Maria Caetano com debutante Hit Plus (Bretton Wood’s x Platina Plus por Peralta), de 8 anos, foi terceira classificada (68,152%).

No domingo, Maria Caetano com Hit Plus, obteve a boa nota de 70,142% no Grande Prémio Especial, subindo ao 1º lugar do pódio. Hugo Pereira foi 2º classificado com Falsário LS (69,220%), enquanto Daniel Pinto e Santurion de Massa ocuparam o 3º lugar (68,759%).

Ricardo Reis com Latino das Faias (Escorial x Zaira) foi o vencedor da reprise reservada a cavalos de 5 anos, no sábado (72,400%) e no domingo (74,000%).

Paralelamente realizou-se ainda uma jornada do Campeonato de Dressage Regional de Ensino da Zona Centro.

Confira os resultados AQUI