CDIYH St. Margarethen: Leandro Freire com resultados promissores na Áustria

O cavaleiro português, Leandro Freire, alcançou resultados promissores com os cavalos novos, Hellen di Fonteabeti e Golia di Fonteabeti no CDIYH de St. Margarethen (Áustria), este fim-de-semana.

Montando a égua Hanoveriana de 5 anos, Hellen di Fonteabeti Leandro venceu as reprises, preliminar e a Final, com as médias de 86,2% e 90%, com esta égua que começou a montar em provas internacionais em Maio deste ano.

Com o garanhão Hanoveriano de 6 anos, Golia di Fonteabeti, o cavaleiro português também venceu as reprises, preliminar e a Final com 85% e 87%.

Os resultados alcançados por estes dois cavalos são promissores e estão dentro dos objetivos delineados por Leandro Freire, tendo em conta a pouca experiência competitiva em provas internacionais.

