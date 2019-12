CDIW Madrid: Rodrigo Torres 5º no GP Kür da Taça do Mundo (VÍDEO) 2 Dezembro, 2019 7:46

De forma consistente, o cavaleiro português, Rodrigo Torres, nº 69 no ranking mundial da FEI, vem desenvolvendo um trabalho notório com o garanhão lusitano Fogoso (x Rico) de 9 anos, conseguindo nos últimos 10 meses notas superiores a 70% em todas as reprises internacionais do Big Tour.

Este conjunto que participou neste fim-de-semana, pela segunda vez, numa qualificativa da Taça do Mundo em Madrid, alcançou no Grande Prémio um honroso 5º lugar (70,870%) e no Grande Prémio Freestyle (5º), obteve a sua melhor nota de sempre 75,295%.

A alemã Dorothee Schneider montando Sammy Davis Jr. foi a estrela da quarta etapa da Taça do Mundo, vencendo o Grande Prémio (78,217%), assim como o GP Freestyle com a média final de 82,295%. A competir em casa, Claudio Castilla Ruiz com o garanhão lusitano Alcaide, de 14 anos, bateu o seu recorde pessoal, conseguindo no G.P. Freestyle a fantástica nota de 80,230% (2º) e no G.P. 74,348% (2º). Pela Holanda, Hans Peter Minderhoud foi 3º classificado com Glock’s Zanardi nos dois dias, tendo pontuando no GP Freestyle 78,350% e 72,717% no Grande Prémio. Este cavaleiro lidera provisoriamente o ranking da Taça do Mundo da Liga da Europa Ocidental.

