CDIW Global Dressage Festival: Maria Amaral em terceiro lugar no GP em Wellington

A cavaleira portuguesa Maria Pais do Amaral, atualmente na 79ª posição do ranking mundial, conquistou o terceiro lugar no Grande Prémio do CDI-W Global Dressage Festival em Wellington (EUA) na última quinta-feira.

Montando Hot Hit OLD Campline, de 13 anos, Maria obteve no GP a pontuação de 68,435%, escolhendo não participar do Grande Prémio Freestyle neste sábado. Não foi a sua melhor pontuação no Grande Prémio, já que no CDI de Redefin (Alemanha) o conjunto conseguiu 70,022% (ficando em 3º lugar) em Maio do ano transacto.

A qualificação da equipa portuguesa de dressage para os Jogos Olímpicos Paris-2024, onde contará com a participação de três cavaleiros em competições por equipas e individuais, eleva consideravelmente as expectativas. As apostas são altas para os cavaleiros portugueses assegurarem um dos três cobiçados lugares na equipa esta temporada. A recordar que a vaga que tinha sido assegurada por Maria Caetano na prova individual de dressage foi ‘substituída’ pela quota conquistada pela equipa.

Anna Marek (EUA), atualmente em quarto lugar no ranking da Liga Norte-Americana da FEI Dressage World Cup™, procura melhorar a sua posição no ranking, assegurando a sua participação na Final da World Cup™ de 2024 em Riade, Arábia Saudita, em abril. Marek iniciou a sua campanha durante o AGDF 5 com uma vitória no Grande Prémio (72,826%) e uma vitória no Grande Prémio Freestyle (78,475%) com o cavalo Fayvel, um castrado KWPN de 14 anos.

Kevin Kohmann (EUA) ficou em segundo lugar no GP (71,239%) e no GPF (75,890%) com outra melhor pontuação pessoal, montando Dünensee, um castrado de 15 anos da Diamante Farms.