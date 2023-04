CDIO5*Compiègne – um encontro de excelência – Inscritos 5 atletas Lusos

Com quatro dos dez melhores cavaleiros do mundo, incluindo a número 1 do ranking e campeã mundial, a britânica Charlotte Fry, o 12º Internationaux de Dressage de Compiègne (de 4 a 7 de Maio) oferece uma participação de excelente nível. Estão inscritas 10 equipas na Taça das Nações FEI, incluindo Portugal, que será representado por Maria Caetano (Hit Plus e Fénix de Tineo), João Pedro Moreira (Zonik Hit) e Hugo Pereira (Falsário LS). A comissão organizadora promete um evento de alto nível, num encontro que a França enfrenta com ambições muito reais.

Há vários anos, o CDIO5*, internacional de dressage de Compiègne, tornou-se num dos eventos favoritos dos melhores cavaleiros de dressage do mundo. A edição de 2023 confirma a atracção por este evento, sendo palco de uma das etapas do prestigioso circuito Taça das Nações FEI. Desde o início do ano, poucas eventos no mundo podem ostentar uma formação tão forte. No topo da lista está a nova rainha da disciplina, Charlotte Fry, número 1 do mundo e campeã mundial individual em título, no verão passado em Herning (Dinamarca). Esta cavaleira de 27 anos deixará o seu fabuloso «Glamourdale» em casa, mas estará presente na pista de Compiègne com «Dark Legend», um cavalo de 15 anos com o qual participou numa final da Taça do Mundo no ano passado e que está familiarizado com este terreno francês, tendo ficado em terceiro lugar no Grande Prémio de 3* em 2022 e 2021, e vencido a Taça das Nações em 2019.

Participam ainda os atletas portugueses, Luciana Inácio com o Lusitano Iraque (CDI3*) e João Oliveira com Diego (CDIU-25).

Master list CDIO5* AQUI

Master list CDI3*

Master list CDIU-25