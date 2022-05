CDIO5* Compiègne: Suécia vence e Portugal em 4º lugar

Terminou neste domingo a Taça das Nações de Compiègne, (França) que contou com a participação de 27 conjuntos em representação de 8 países, Portugal incluído.

A representação portuguesa composta por Carlos Pinto (Fugaz da Lagoalva), Filipe Canelas Pinto (Fortuna 424) e Maria Caetano (Fenix de Tineo) alcançou a 4ª posição totalizando 77 pontos.

Venceu a Taça das Nações a formação da Suécia composta por Patrik Kittel (Touchdown), Antonia Ramel (Curiosity) e Juliette Ramel (Buriel KH) ao totalizarem 10 pontos. Espanha foi segunda classificada com 28 pontos seguida da Bélgica com 32 pts.

A Taça das Nações adota um sistema algo complexo de pontuações. O vencedor da etapa da Taça das Nações foi a equipa que somou menos pontos. A classificação final tem por base a soma das pontuações dos 3 conjuntos no Grande Prémio e uma destas duas provas, GP Especial e Freestyle.

CDIU-25

João Oliveira Sá que participou pela segunda vez num CDIU-25 com o garanhão KWPN Diego, alcançou o 4º lugar no Grande Prémio (68,248%) e ficou em 7º na reprise Freestyle com 70,715%. Menos sorte teve Francisco Vila Nova com Sir Saburo que terminou o GP em 12º com uma pontuação muito abaixo do habitual (64,445%). No sábado na Freestyle este conjunto terminou em 10º lugar melhorando a pontuação final, 69,010%.

CDIJ

No CDI Juniores, Briana Vintila e Inana B alcançaram um honroso 4º lugar na reprise Team (70,707%) e na prova individual terminaram em 10º lugar com 68,676%. Guilherme Espadinha Chaves que debutou este ano em provas internacionais com Zefiro, pontuou 65,202% e 65,539% nas reprises Team (20º) e Individual (17%), respectivamente.

CDI3*

Resultados promissores de Maria Caetano na sua estreia com Hit Plus no GP Freestyle ao pontuar 73,735% (9º lugar) no sábado, e conseguir o 8º lugar (68,956%) no Grande Prémio do CDI3*.

João Moreira com Zonik Hit no Grande Prémio de apuramento para o GP Especial pontuou 68,370% (15º) e no GP Especial fez a média final de 68,745% terminando em 13º lugar.

