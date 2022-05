CDIO5* Compiègne: Lusitano destaca-se em França

Dos 32 cavalos que alinharam no Grande Prémio do CDIO5* de Compiègne, 4 eram cavalos Lusitanos «Escorial Horsecampline» (x Spartacus) montado pelo brasileiro João Victor Oliva, «Fenix de Tineo» (x Rubi AR) com Maria Caetano, «Altaneiro» (x Altivo) com o espanhol Agusti Elias Lara e Carlos Pinto com «Fugaz da Lagoalva» (x Rico Gub).

Os resultados ficaram assim ordenados

Escorial Horsecampline montado por João Victor Oliva ficou classificado no Grande Prémio em 7º lugar (71,978%) e o GP Freestyle em 6º (74,125%).

Fenix de Tineo montado por Maria Caetano terminou o Grande Prémio em 12º (70,826%) e o GP Freestyle em 7º (73,730%).

Altaneiro montado por Agusti Elias Lara ficou em 17º no GP (68,935%) e no Grande Prémio Freestyle alcançou o 10º lugar (71,460%).

Fugaz da Lagoalva de Carlos Pinto terminou o GP em 29º (66,065%) e o GP Especial em 15º lugar (64.936%).

Resultados completos AQUI