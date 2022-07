CDIO5* Aachen: Rodrigo Moura Torres entre os melhores no GP Kür (VÍDEO)

O CHIO de Aachen, terminou com o Grande Prémio Freestyle (CDIO5*) que contou com os 15 melhores conjuntos classificados no GP Especial.

O cavaleiro olímpico Rodrigo Moura Torres com «Fogoso Horsecampline» que debutou no CHIO de Aachen, tem boas razões para se sentir feliz: alcançou os objectivos ao conseguir a sua segunda melhor nota no GP Kür que foi de 77,165% (13º) após Tokyo 2021, quando pontuou 78,943% (16º).

Finalmente a amazona dinamarquesa Catherine Dufour e «Vamos Amigos» não deram tréguas aos seus rivais, mantendo a hegemonia mostrada desde o inicio do evento, conquistando no GP Kür o ouro com a média imbatível de 88,375%. Catherine, que alinhou em cinco provas e venceu todas com os cavalos, «Vamos Amigos» e «Bohemian».

O alemão Frederic Wandres com «Duke of Britains FRH» foi constante nos três dias onde manteve o segundo lugar com 83,880%, enquanto o dinamarquês Daniel Bachmann Andersen com «Marshall-Bell» foi terceiro classificado com a média final de 82,985%.

Maria Caetano com Fénix de Tineo que alinhou no GP Freestyle do CDI4*, alcançou o 7º lugar, roçando os 74%, tendo superado a sua melhor marca conseguida no CDI4* de Manheim (ALE) (73,110%).

