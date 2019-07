CDIO5* Aachen: Milhares de adeptos cantaram “Happy Birthday” a Isabell Werth (VÍDEO) 21 Julho, 2019 19:55

Foi ao som de “Happy Birthday”, entoado por cerca de sete mil adeptos, que a olímpica alemã, Isabell Werth, celebrou este domingo o seu 50º aniversário após subir ao primeiro lugar do pódio, pela terceira vez consecutiva, no Grande Prémio Freestyle Deutsche Bank Prize do CDIO5* de Aachen, pontuando a sensacional média final de 90,450% com a égua Westfalian, Bella Rose 2. Isabell, ao vencer o Grande Prémio e o G.P. Especial, assegurou a medalha de ouro para a Alemanha na Taça das Nações de Aachen.

Numa carreira recheada de momentos gloriosos, Isabell detentora de 10 medalhas (seis de ouro) é a única cavaleira a conseguir pontuações de 80% em Grande Prémio com três cavalos diferentes – Weihegold e Emilio são os seus outros dois cavalos.

As cavaleiras alemãs conquistaram os três primeiros lugares do G.P. Freestyle: Dorothee Schneider com Showtime foi segunda classificada com 89,660%, enquanto Jessica von Bredow-Werndl com TSF Dalera BB subiu ao terceiro lugar do pódio com 87,595%.

Maria Caetano e o Lusitano Coroado, tal como aconteceu no Grande Prémio (71,152%), pontuaram no G.P. Especial 71,362% executando um trabalho de trote, extensões, passage e piaffer, muito bons. Destaque para dois piaffer a um nível muito elevado tal como as duas piruetas a galope executando transições suaves e fluídas. O passo voltou a estar muito seguro e descontraído, recebendo notas altas. Neste concurso, o “calcanhar de Aquiles” foi o erro na série a um tempo, pois no princípio da diagonal direita / esquerda houve uma perda de equilíbrio que lhe custou no mínimo 1% da nota final (21º lugar) ficando afastada do G.P. Freestyle. Apenas os 15 conjuntos melhor classificados no G.P. Especial passaram ao G.P. Freestyle.

A menos de um mês do Campeonato da Europa em Roterdão (19 a 25 Ago), esta atleta tem boas razões para estar satisfeita por ter mantido notas acima dos 71% neste exigente concurso de 5* o que contribuirá de forma positiva para os Rankings Olímpico e Mundial deste conjunto.

Resultados – GP Freestyle Aqui

Resultados completos