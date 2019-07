CDIO5* Aachen: Maria Caetano entre os melhores da modalidade 19 Julho, 2019 7:57

Aachen é Aachen, e todos sabemos da exigência de um concurso de 5* e do ambiente único que se vive na catedral do hipismo na Alemanha.

Porém, Coroado, o garanhão Lusitano não deixou os seus créditos por mãos alheias conseguindo no Grande Prémio uma pontuação (71,152%) ao nível das que alcançara em outras competições importantes, como os Jogos Equestres Mundiais de Tryon (71,165%) EUA, e a final da Taça do Mundo de Gotemburgo (72,391%) Suécia.

Maria Caetano e Coroado apesar de terem entrado em pista logo a seguir (29ª da OE) às enormes ovações dispensadas à rainha da Dressage, Isabell Werth (28ª), o que assustou o cavalo logo na entrada fazendo-o perder alguns passos de galope e consequentemente pontos importantes, Maria conseguiu uma boa paragem e manteve Coroado concentrado e calmo durante o trabalho de trote, que foi muito bom tal como a passage, piaffer e as transições recebendo notas de 7.5 e 8. Este conjunto conseguiu também um dos melhores trabalhos de passo de sempre e uma paragem impecável (8). Destaque ainda para a qualidade do galope, sendo que os pontos altos foram a série a dois tempos e as duas piruetas.

Apesar do erro na série a tempo, onde o conjunto sofreu uma pesada penalização, a estabilidade da atitude e a qualidade do contacto estiveram sempre presentes. Em conclusão, um bom resultado na competição mais importante da actualidade, passando ao Grande Prémio Especial que será no sábado onde irá lutar para estar entre os melhores na Kür no domingo.

Sem grandes surpresas, a olímpica alemã Isabell Werth com Bella Rose 2 venceu pela terceira vez consecutiva, o Grande Prémio de Aachen (82,783%). A sua compatriota e olímpica Dorothee Schneider foi segunda classificada com Showtime (80,609%), enquanto a britânica, medalha de ouro olímpica Charlotte Dujardin, terminou em terceiro lugar com Erlentaz (79,152%).

