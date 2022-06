CDIO5* Aachen: Lusitanos entre os melhores da modalidade

Começou na passada sexta-feira (24) um dos eventos mais importantes do ano, o CHIO de Aachen (Alemanha) que vai decorrer até 3 de Julho.

Ao longo de dez dias serão realizadas competições de Dressage (incluindo um CDI05* Taça das Nações), Saltos de Obstáculos, Atrelagem (4 cavalos), Concurso Completo e Volteio. No total serão 330 cavaleiros entre os melhores do mundo das cinco modalidades em representação de 32 países e 967 cavalos (657 cavalos de competição e 310 cavalos de espetáculos).

Este ano, nas pistas do Deutsche Bank Stadium, palco das competições de Dressage, estão inscritos os cavalos Lusitanos «Fogoso Horsecampline» montado por Rodrigo Moura Torres (CDIO5*), «Fenix de Tineo» (CDI4*) montado por Maria Caetano em representação de Portugal, «Escorial Horsecampline« montado pelo brasileiro João Victor Oliva (CDIO5*) e «Euclides Mor» (CDIO5*) montado pelo espanhol Juan Jimenez Cobo.

São 8 as equipas que foram convidadas a disputar a Taça das Nações: Austrália, Dinamarca, Grã Bretanha, Espanha, Alemanha, Holanda, Suécia e os Estados Unidos.

Aachen é Aachen, e todos sabemos da exigência de um concurso de 5* e do ambiente único que se vive na catedral do hipismo na Alemanha.

Entretanto soubemos que a égua «Fit for Fun 13» de 18 anos, da luso-brasileira Luciana Diniz, fará a sua despedida no melhor palco do mundo, no domingo dia 3 de Julho, durante o intervalo da primeira e segunda mão do Grande Prémio Rolex.

Masterlists AQUI

Resultados AQUI