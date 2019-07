CDIO3* Hickstead: A equipa portuguesa de ensino faz história na Grã Bretanha 27 Julho, 2019 22:19

Resultado histórico para Portugal na Taça das Nações do CDIO3* de Hickstead com uma vitória no Grande Prémio Especial.

João Miguel Torrão montou Equador (criador e proprietário Coudelaria do Monte Velho) para a vitória no Grande Prémio Especial alcançando a fantástica média final 75,787%. Duarte Nogueira com Beirão (criador Coudelaria de Alter e propriedade da Companhia das Lezírias) conquistou o 2º lugar (71,851%) assegurando que Portugal continuasse na liderança provisória da Taça das Nações. A Holandesa Lucie Louws com Evito foi terceira classificada (68,723%).

Apesar de ainda faltar o resultado do Grande Prémio Freestyle neste domingo, Portugal ocupa o primeiro lugar provisório nesta prova por equipas com 15 pontos deixando o segundo e terceiro lugares para a Grã Bretanha (25pts) e a Holanda (31pts).

Rodrigo Torres terceiro classificado com Fogoso (criador e proprietário Coudelaria Torres Vaz Freire) no Grande Prémio, e Miguel Ralão Duarte com Xenofonte d’Atela (11º) (criador Francisco Bessa de Carvalho e propriedade de Ana Paula Figueiredo) vão representar Portugal no G.P. Freestyle.

Taça das Nações – Ranking provisório