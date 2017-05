CDI5* Munique: Daniel Pinto salva a honra do convento (VÍDEO) 28 Maio, 2017 19:27

A comitiva portuguesa que esteve este fim-de-semana no CDI de Munique, Alemanha, “meca” mundial da Dressage, não esteve tão brilhante, como se esperava, mas também não foi um fiasco. O olímpico Daniel Pinto (Santurion de Massa) alcançou o 5º lugar no Grande Prémio Freestyle alcançando a sua melhor pontuação (75,325%) e Maria Caetano Couceiro (Fenix de Tineo) um primeiro lugar na Intermediária I (70,526%), pelo que ambos conseguiram salvar a honra do convento.

Vale a pena recordar que o olímpico Gonçalo Carvalho subiu ao segundo lugar do pódio com Rubi AR no G.P. Especial (CDI5* Munique) com a pontuação de 71,417% em 2013.

O jovem Vasco Mira Godinho também teve uma prestação positiva no Grande Prémio do CDI3* em Munique com Bariloche tendo ficado classificado em 6º lugar (69,240%) no seu primeiro concurso na Alemanha. Parece que Portugal pode contar com este atleta como uma promessa no circuito internacional.

Mas, verdade seja dita, que o nível de competição além Pirenéus é muito elevado, e em Munique os alemães Isabell Werth, Dorothee Schneider, Hubertus Schmidt, Anabel Balkenhol e Bernadette Brune entre outros, tornaram as coisas muito complicadas para os cavaleiros portugueses.

Resultados

CDI5* /3* /1* Munique – 25 a 28 de Maio 2017

Prix St Georges – 25 Maio – 21 participantes

1º. Diary Dream – Bernadette Brune – 70,105% (Alemanha)

2º. Jakari – Linda Verwaal – 69,816% (Holanda)

3º. Fenix de Tineo – Maria Caetano Couceiro – 68,421% (Portugal)

4º. Rien ne va plus – Anna-Louisa Fuchs – 68,211% (Alemanha)

5º. Holly – Yeliz Marburg – 68,184% (Alemanha)

6º. Look At Me – Nadine Capellmann – 67,947% (Alemanha)

7º. Titan – Vera Breidenbach – 67,895% (Alemanha)

8º. Sir Krack – Victoria Michalke – 67,316% (Alemanha)

9º. Djambalaya – Jessica Leijser – 67,079% (Holanda)

10º. Winando – Jessica Leijser – 67,026% (Holanda)

CDI3* Grande Prémio – 13 participantes

1º. Meggles Boston – Hendrik Lochthowe – 71,800% (Alemanha)

2º. Loverboy – Jenny Lang-Nobbe – 70,380% (Alemanha)

3º. Raffaelo va Bene – Anna-Mengia Aerne – 70,180% (Suíça)

4º. Blind Date – Victoria Max-Theurer – 70,100% (Áustria)

5º. Lobenswert – Hubertus Schmidt – 69,580% (Alemanha)

6º. Bariloche – Vasco Mira Godinho – 69,240% (Portugal)

7º. Lord Lichtenstein – Alexandra Stadelmayer – 68,360% (Alemanha)

8º. Fratello – Renate Voglsang – 67,960% (Áustria)

9º. Simply Red – Timna Zach – 65,180% (Áustria)

10º. Amichelli -Sarah Erlbeck – 64,960% (Alemanha)

12º. Despinio – Ricardo Ramalho – 64,240% (Portugal)

Intermediária I – 26 de Maio – 21 participantes

1º. Fenix de Tineo – Maria Caetano Couceiro – 70,526% (Portugal)

2º. Holly – Yeliz Marburg – 70,184% (Alemanha)

3º. Jakari – Linda Verwaal – 69,526% (Holanda)

4º. Lully – Juliane Nuscheler – 69,395% (Alemanha)

5º. Titan – Vera Breidenbach – 68,368% (Alemanha)

6.º Rien ne va plus – Fuchs,Anna-Louisa – 68,289% (Alemanha)

7º. Look At Me – Nadine Capellmann – 67,789% (Alemanha)

8º. Winando- Jessica Leijser – 67,053% (Holanda)

9º. Si Senjor – Michaela Kronenberger – 66,842% (Alemanha)

10º. Sir Stanislaus – Kerstin Kronaus – 66,289% (Alemanha)

CDI3* Grande Prémio Especial – 13 participantes

1º. Loverboy 26 – Jenny Lang-Nobbe – 72,863% (Alemanha)

2º. Blind Date – Victoria Max-Theurer – 72,588% (Áustria)

3º. Meggle’s Boston – Hendrik Lochthowe – 72,510% (Alemanha)

4º. Raffaelo va Bene – Anna-Mengia Aerne – 71,902% (Suíça)

5º. Lobenswert 2 – Hubertus Schmidt – 70,882% (Alemanha)

6º. Lord Lichtenstein – Alexandra Stadelmayer – 69,216% (Alemanha)

7º. Novia 6 – Victoria Michalke – 68,627% (Alemanha)

8º. Bariloche – Vasco Mira Godinho – 68,176% (Portugal)

9º. Fratello 15 – Renate Voglsang- 67,941% (Áustria)

10º. Amichelli 3 – Sarah Erlbeck – 67,922% (Alemanha)

11º. Despínio – Ricardo Ramalho – 67,196% (Portugal)

CDI5* – Grande Prémio – 16 participantes

1º. Don Johnson FRH – Isabell Werth – 77.960% (Alemanha)

2º. Sammy Davis jr. – Dorothee Schneider – 75.720% (Alemanha)

3º. Imperio – Hubertus Schmidt – 74.880% (Alemanha)

4º. Heuberger TSF – Anabel Balkenhol – 74.100% (Alemanha)

5º. Spirit of the age OLD – Bernadette Brune – 72.020% (Alemanha)

6º. Real Dancer FRH – Jan-Dirk Gießelmann – 71.460% (Alemanha)

7º. Wunderkind – Stefanie Schatz-Weihermüller – 71.220% (Alemanha)

8º. Santurion de Massa – Daniel Pinto – 71.180% (Portugal)

9º. Coroado – Maria Caetano Couceiro – 69.460% (Portugal)

10º. Royal Happiness Old – Renate Voglsang – 67.420% (Áustria)

16. Xenofonte d’Atela – Miguel Ralão Duarte – 64.100% (Portugal)

CDI5* – Grande Prémio Freestyle – 28 de Maio – 8 participantes

1º. Don Johnson FRH – Isabell Werth – 84,200% (Alemanha)

2º. Sammy David jr – Dorothee Schneider – 81,525% (Alemanha)

3º. Imperio – Hubertus Schmidt – 79, 325% (Alemanha)

4º. Real Dancer FRB – Jan-Dirk Gießelmann – 77,900% (Alemanha)

5º. Santurion de Massa – Daniel Pinto – 75,325% (Alemanha)

6º. Der Hit – Benjamin Werndl – 73,950% (Alemanha)

7º. Royal Happiness OLD – Renate Voglsang – 71,400% (Áustria)

8º. Rumba Hit – Aleksandra Szulc – 69,275% (Polónia)

Resultados completos AQUI