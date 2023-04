CDI5* Fontainebleau: Exibição de luxo de Juan Antonio Jiménez e Euclides Mor em França

O cavaleiro espanhol, Juan Antonio Jiménez e o Lusitano «Euclides Mor» quebraram todas as barreiras com uma exibição de luxo no CDI5* do Grand Parquet de Fontainebleau (França) este fim-de-semana.

Após conquistarem o terceiro lugar no Grande Prémio na passada sexta-feira (21), onde superaram a sua marca pessoal, o espanhol e o filho de «Riopele» repetiram na prova com música do CDI5*, alcançando outro recorde pessoal com mais dois pontos acima da sua marca anterior: 78,970%.

A britânica Charlotte Fry com Glamourdale foi a vencedora do Grande Prémio (79,935%) e Grande Prémio Freestyle (89,360%), enquanto a alemã Dorothy Schneider com First Romance 2 ocupou a segunda posição no GP (75%) e GP Freestyle (82,250%).

Resultados completos AQUI