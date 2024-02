CDI5* Doha: Maria Caetano conquista o Grande Prémio Especial

A cavaleira olímpica Maria Caetano, atualmente classificada em 28º lugar no ranking mundial, montando o garanhão Lusitano Horizonte de 12 anos, venceu este sábado o Grand Prémio Especial CHI Al Shaqab CDI5* em Doha (Qatar), um dia depois de ter alcançado a terceira posição no Grande Prémio (71,065%) que foi ganho pela norueguesa Isabel Freese com Total Hope OLD com a pontuação final de 73,196%. O cavaleiro espanhol José Daniel Martín Dock ficou em segundo lugar com o PRE Malagueño LXXXIII), registando a pontuação de 72,283%.

Rita Ralão, que também competiu no Grande Prémio com o Lusitano Irão, assegurou a nona posição com 69,065%. No Grande Prémio Freestyle, este conjunto atingiu sua melhor marca, alcançando 70,065%.

O vencedor desta prova foi novamente o espanhol José Daniel Martín Dock, desta vez com Malagueño, conquistando a impressionante pontuação de 79,300%.