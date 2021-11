CDI4* Oldenburg: João Victor Oliva faz a dobradinha na Alemanha 1 Novembro, 2021 8:26

Boa prestação do atleta brasileiro, João Victor Marcari Oliva, de 25 anos, com o garanhão Lusitano Escorial Horsecampline (Spartacus x Jiboia por Xaquiro), este fim-de-semana (30 e 31/10), ao conquistar o Grande Prémio (71,065%) e o Grande Prémio Especial (70,745%) do CDI4*de Oldeburg, Alemanha, numa prova que contou apenas com 5 participantes.

No Grande Prémio, os cinco juízes avaliaram a prestação do conjunto com notas acima de 70%: FEI5* Elke Ebert (70.543%) e Ulrike Nivelle (70.978%), o sueco Lars Andersson (71.087%), a francesa Marietta Almasy (FEI4*) com 70.652% e a holandesa Patricia Wolters (FEI3*) com 72.065%.

João Victor Marcari Oliva, que reside em Portugal, começou a montar Escorial Horsecampline há apenas um ano. Esta dupla conquistou o melhor resultado de sempre em Olimpíadas e o único lugar do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta modalidade (70,419% e 26º lugar entre 59 participantes). De regresso ao circuito europeu, João e Escorial voltaram a alcançar bons resultados nos CDI3* de Hagen e CDI4* de Aachen, Alemanha.

Dependendo da sua evolução, este cavaleiro brasileiro espera carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo de Dressage que vai decorrer em Herning, Dinamarca, entre 6 e 10 de Agosto de 2022 e para os J.O. de Paris em 2024.

O cavaleiro português António do Vale que participou com Fine Fellow 3 na Intermediária II (qualificativa para Louisdor Preis 2021) pontuou 66,947% (12º). A prova foi ganha pela alemã Dorothee Schneider com Sisters Act (75,174%).

Segundo o site Eurodressage, o cancelamento de vários atletas de topo de participarem neste internacional, prende-se com problemas sérios no piso do picadeiro.

Resultados completos AQUI