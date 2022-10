CDI4* Madrid: Maria Caetano conquista a Copa del Rey

A olímpica portuguesa, Maria Caetano conquistou neste domingo a 15ª edição da Copa del Rey de Dressage, após vencer também o Grande Prémio Kur do CDI4* que decorreu no Club de Campo Villa de Madrid. É a primeira vez que um cavaleiro estrangeiro conquista este cobiçado troféu desde que esta competição foi aberta a estrangeiros em 2013.

Montando o espectacular cavalo de desporto português (PSH) «Hit Plus», Maria Caetano que havia vencido o Grande Prémio na sexta-feira (21) aumentou a sua vantagem na prova musical, voltando a brilhar nas extensões com um galope amplo e muito expressivo, realizando uma prova com uma coreografia ritmada da autoria da Applause Dressage, com base na música de Michael Jackson, que lhe valeu a nota final de 76,475%. Maria com «Hit Plus» superou o Lusitano «Euclides Mor» do espanhol António Jimenez, segundo classificado, em quase dois pontos (74,805%). A espanhola Teia Hernandez Vila completou o pódio com o PRE Romero de Trujillo (72,710%).

No Grande Prémio Especial disputado no sábado, os portugueses Duarte Nogueira com Joba II alcançou a quarta posição com a nota final de 66,383%, Roberto Brasil ficou na sexta com Hercules d’Atela (63,872%) e Gonçalo Diabinho na sétima com Devoto (63,745%). Venceu a reprise o espanhol Alejandro Mendez com o castrado Hanoveriano Focus (67,170%).

