CDI4* Madrid: Lusitanos Inscritos na Copa del Rey de Dressage 22 Outubro, 2021 8:12

Começaram esta quinta-feira, as provas correspondentes à Copa del Rey de Dressage 2021, cujo programa engloba um CDI4* e CDIYH no picadeiro fechado do Club de Campo Villa de Madrid e que termina no domingo (24). Participam neste internacional o olímpico Gonçalo Carvalho (Jota das Figueiras, Épico das Figueiras e Craque das Figueiras), Vasco Mira Godinho (Irânico) e Carlos Morgado Ferreira (Lizarran).

O programa da primeira jornada abriu com a reprise preliminar para cavalos de 5 anos onde o cavaleiro belga Jozef Coenegrachts montando Quapuccina van de Nethe foi primeiro classificado com uma média de 83,600% seguido de José Germán Martinez com o Slaughter JB (82,400%).

Posteriormente disputou-se a preliminar para cavalos de 7 anos que foi ganha pelo espanhol Alvaro Gomez Pavon com Quidam Royal Old com a média de 75,075%. O olímpico Gonçalo Carvalho foi terceiro classificado com o Lusitano Jota das Figueiras (67,022%).

Seguiu-se a reprise para cavalos de 6 anos, também conquistada pelo belga Jozef Coenegrachts com Katniss Granta (78,400%). O cavaleiro português Carlos Morgado Ferreira foi segundo classificado com o Lusitano Lizarran conseguindo a média final de 72,600%.

Hoje realizam-se as finais para cavalos novos e o prato forte da jornada será o Grande Prémio às 14h30 (hora PT).

Confira os resultados AQUI