CDI4* Kronberg: Maria Caetano vence GP Freestyle com 75,200%

Mais óptimo resultado da olímpica Maria Caetano neste sábado ao vencer o Grande Prémio Freestyle com o Lusitano Fénix de Tineo de 13 anos, alcançando a sua melhor pontuação, 75,200% no CDI4* de Kronberg (Alemanha). A alemã Franziska Stiegelmaier foi segunda classificada com Samurai 504 (74,610%), enquanto o espanhol Claudio Castilla Ruiz com o Hanoveriano Lario de Adama de Suza completou o pódio (74,345%).

Maria e Fenix iniciaram a temporada de 2023 em excelente forma, alcançando pontuações acima de 70% nos últimos 6 meses. Eis os resultados deste conjunto até agora:

07/05/23 – CDI3* Compiegne (FRA) no Grande Prémio Freestyle 74,435% (3º) – Grande Prémio 70,674% (7º)

12/03/23 – CDI3* Jerez de la Frontera (ESP) no Grande Prémio Freestyle 75,050% (1º) -Grande Prémio 70,217% (3º)

26/02/23 – CDI4* Beloura no GP Especial pontuaram 71,681% (1º) – Grande Prémio 70,804% (1º).

Resultados AQUI