CDI4* Hamburgo: Boaventura Freire, Nuno Palma e Santos e Pedro Luís Pavão não defraudaram as expectativas 27 Maio, 2017 21:33

Boaventura Freire, Nuno Palma e Santos e Pedro Luís Pavão conseguiram neste fim-de-semana honrosas prestações no Dressage Derby de Hamburgo (CDI4*).

No Grande Prémio Especial, que Boaventura disputou este sábado pela segunda vez com Sai Baba Plus, pontuou 70,510% tendo ficado classificado em 5º lugar entre 12 participantes. Pedro Luís Pavão montando D’Artagnan alcançou o 8º lugar com 66,804%.

Venceu a prova o britânico Emile Faurie com Lollipop (74,843%), o alemão Hartwig Burfeind foi segundo com Fine Spirit (72,706%) enquanto a alemã Bianca Kasselman foi terceira classificada com Delatio (71,922%).

Igualmente bons resultados de Nuno Palma e Santos que optou pelo Grande Prémio Freestyle, classificando-se em 6º lugar com a média final de 70,150%. Os alemães dominaram o pódio tendo Kathleen Keller vencido a reprise com Daintree (74,550%). Svenja Peper foi segunda classificada com Disneyworld (72,975%) e Fabienne Lutkemeier fechou o pódio com Fiero (72,925%).

No Grande Prémio que se disputou na passada quinta-feira, Boaventura e Sai Baba Plus ficaram classificados em 9º lugar (69,320%); Nuno Palma e Santos com Rose Response em 11º (68,960%) e Pedro Pavão em 15º com D’Artagnan (66,680%).

Resultados – G.P. Especial

Grande Prémio Freestyle

Grande Prémio