CDI4* Hagen: João Moreira oitavo classificado no GP Freestyle

João Pedro Moreira e Maria Pais do Amaral foram os únicos atletas portugueses que participaram no Horses & Dreams CDI4*Hagen (Alemanha), este fim-de-semana.

O CDI 4* tinha duas qualificativas, uma para o Grand Prémio Especial e outra para o Grande Prémio Freestyle.

João Moreira com Zonik Hit na qualificativa para o GP Freestyle alcançou a oitava posição (76,015%) no sábado e na reprise do Grande Prémio ficou em sétimo com 71,184%.

Quanto a Maria Pais do Amaral que optou pela qualificativa para o GP Especial alcançou o 16º lugar com Hot Hit OLD com 68,348%. Passavam 15 conjuntos ao GP Especial. Apesar de um dos cavalos apurados para o GP Especial ter desistido, Maria que podia ter montado nesta reprise optou por alinhar num segundo Grande Prémio no domingo, alcançando a 4ª posição com a média final de 68,099%.

Frederic Wandres e Bluetooth OLD conquistaram uma dupla vitória no Horses & Dreams CDI4*, vencendo o Grande Prémio Freestyle (81,425%) no sábado à noite, pela oitava vez consecutiva este ano, seis vezes em Wellington, Flórida, sendo o cavaleiro com o maior ganho financeiro no circuito de inverno.

