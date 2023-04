CDI4* Gössendorf: Anna Merveldt e Esporim MVL no pódio

A olímpica irlandesa, Anna Merveldt montando o garanhão Lusitano Esporim MVL (Pagão x Lequita por Quiaz), conquistou o seu segundo pódio nas últimas semanas. No domingo, dia 2 de abril, o conjunto subiu ao segundo lugar do pódio no Grande Prémio Kür no CDI4* em Gössendorf, Áustria.

Anna Merveldt e Esporim, propriedade de Mario Greco e Giovanna Mazza, alcançaram a impressionante pontuação de 74,425%.

A vitória foi para o austríaco Christian Schumach, que conseguiu 74,975%. A austríaca Bettina Kendlbacher terminou em terceiro lugar com 73,800%. Este resultado do conjunto irlandês vem após o segundo lugar no GP do CDI3* em Ornago, Itália, no mês passado.

Foi a segunda vez que Anna Merveldt executou este novo programa Freestyle com música. A rotina tem um alto nível de dificuldade técnica, mas certamente está a ser bem-sucedida para Anna, que representou a Irlanda nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Após a sua prestação, Merveldt disse: “Estou realmente satisfeita. Foi uma boa reprise Freestyle do começo ao fim e estávamos com a música até à última batida. Esporim estava muito fresco no dia anterior, mas esteve comigo o tempo todo hoje. Fiquei realmente encantada em receber uma pontuação de 76,100% da juíza holandesa Monique Peutz-Vegter em C, já que foi apenas a nossa segunda vez que executámos esta coreografia”.