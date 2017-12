CDI3* Frankfurt: Alemães dominaram o G.P. Freestyle – Boaventura Freire fica às portas do pódio (VÍDEO) 17 Dezembro, 2017 22:58

Os cavaleiros alemães dominaram o pódio do Grande Prémio Freestyle do CDI3* de Frankfurt pertencendo o triunfo pelo segundo ano consecutivo a Jan-Dirk Giesselmann (GER) com o Hanoveriano de 13 anos Real Dancer FRH que conseguiu neste domingo a média final de 76,000%. O seu compatriota Heiner Schiergen com Discovery Old de 10 anos foi segundo classificado (74,750%) enquanto Hubertus Schmidt com o Trakehner Imperio 3 de 14 anos, subiu ao 3º lugar do pódio (74,325%).

Montando o Hanoveriano Sai Baba Plus, Boaventura Freire conquistou um honroso quarto lugar nesta prova conseguindo a média final de 70,700%. Já na passada sexta-feira este conjunto terminou o Grande Prémio em 8º lugar (69,080%). Apenas dois portugueses, Boaventura Freire e Joana Serra Lopes Vale com o Lusitano Bem Me Quer, participaram neste CDI3*. Joana terminou o G.P. em 14º lugar (63,260%).

Resultados – Grande Prémio Freestyle AQUI

Resultados – Grande Prémio