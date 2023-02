CDI4* Beloura: Maria Caetano faz o “hat-trick”

Realizou-se pela primeira vez em Portugal, um CDI4* que decorreu entre 24 e 26 de Março, reunindo 48 conjuntos de nove países. Paralelamente decorreu um Concurso de Dressage Especial.

A olímpica portuguesa, Maria Caetano, conseguiu o seu primeiro “hat-trick” da temporada, vencendo na sexta-feira (24) o Grande Prémio com o Lusitano Fenix de Tineo (70,804%), subiu ainda ao terceiro lugar do pódio com o PSH Hit Plus (70,152%) nesta reprise que reuniu 21 conjuntos. No sábado Maria e Hit Plus venceram o Grande Prémio Freestyle (74,36%) e no domingo com Fenix de Tineo, conquistou o Grande Prémio Especial com 71,681%. Fenix de Tineo recebeu ainda o prémio para o melhor cavalo Lusitano no Grande Prémio atribuído pela APSL.

Vasco Mira Godinho foi segundo classificado com Iranico (71,277%) no G.P. Especial, e Jeannette Jenny fechou o pódio com Damasco (68,255%).

No Medium Tour, a finlandesa Joanna Robinson com Belmore 2 foi a vencedora no sábado e domingo (67,618% e 66,784%) no domingo Hugo Pereira conquistou com Falsário LS o GP Especial com 69,515% enquanto Georgina Rogers com Guiso foi segunda classificada (66,362%), deixando o terceiro lugar para Joanna Robinson com Belmore 2 (65,255%).

No Small Tour (CDI1*), o britânico Angus Corrie-Deanne com Jack Johnson 2 venceu no sábado e domingo (71,667% e 71,882%) o olimpico Daniel Pinto foi segundo classificado com Ecuador di Fonte Abeti (68,775% e 69,735%), e Corrie-Deanne terminou em terceiro com Darius no domingo (69,174%).

No escalão Sub-25, o cavaleiro português Yoann Pinto com Santurion de Massa, destacou-se ao vencer nos dois dias com as médias de 69,461% e 71,051%.

Resultados completos AQUI