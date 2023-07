CDI4* Aachen: Maria Caetano regista a melhor pontuação pessoal no GP Freestyle

A olímpica portuguesa, Maria Caetano e Hit Plus registaram a melhor pontuação pessoal na reprise do Grand Prémio Freestyle neste sábado à noite, alcançando a quinta posição da tabela.

Maria e o castrado PSH Hit Plus (Dressage Plus) de 10 anos, conseguiram 76,685%, superando a sua melhor marca anterior de 76,475% quando venceu o GP Freestyle no CDI4* em Madrid em Outubro do ano transacto.

Esta última prova do conjunto foi harmoniosa e fluida, destacando-se o piafé, passage, trote largo e as transições passage – piafé – passage, com os 5 juízes a atribuírem: 74,625%, 75,550%, 77,925%, 78,175%, 77,150%.

A olímpica alemã Isabell Werth venceu o Grande Prémio Freestyle com o Westfalian Emilio 107, conseguiu 84,590%. Pela Dinamarca Nana Merrald foi segunda classificado com Blue Hors Arp (82,855%), enquanto o alemão Sönke Rothenberger fechou o pódio com Matchball Old (78,250%).

Resultados AQUI