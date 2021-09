CDI4* Aachen: «Escorial» entre os melhores no Grande Prémio 16 Setembro, 2021 19:55

O garanhão Lusitano «Escorial Horsecampline» (Spartacus x Jiboia por Xaquiro) (criador Coudelaria Santa Bárbara), montado pelo olímpico brasileiro, João Victor Oliva, teve esta quinta-feira (16), uma prestação digna de registo no Grande Prémio do CDI4* de Aachen. Este conjunto alcançou o 11º lugar com a nota de 71,696%, melhorando a sua marca de 70,419% (26º) nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma boa evolução de João Oliva que começou a montar Escorial em provas internacionais em Novembro de 2020 (CDI3* Alter).

Venceu o Grande Prémio a olímpica alemã Fabienne Müller-Lütkemeier com «Valesco 50» (74,174%), seguida da dinamarquesa Anna Kasprzak com «Rock Star 13» (73,935%), enquanto a holandesa Emmelie Scholtens completou o pódio com «Desperado N.O.P.» (73,739%).

Seguiram-se os olímpicos, Hubertus Schmidt (GER) em 4º com «Berryl 28» (73,739%) e Charlotte Fry (GBR) em 5º com «Glamourdale» (73,043%).

Resultados AQUI