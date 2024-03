CDI3*Jerez: Jeannette Jenny e Damasco em 4.º lugar no GP

A cavaleira portuguesa Jeannette Jenny que conquistou com o Lusitano Damasco o primeiro lugar no Grande Prémio Especial na última segunda-feira (70,660%), alcançou a quarta posição esta quinta-feira no Grande Prémio do segundo CDI3*, realizado na prestigiada Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, com uma pontuação de 68,630%.

Os espanhóis montando cavalos Lusitanos dominaram o pódio do Grande Prémio pertencendo o triunfo a José Garcia Mena com Gladiador do Liz (71,957%), Alejandro Asencio Mendez foi segundo classificado com Gavião dos Cedros (69,261%) e Rafael Soto em terceiro com Importante II (69,065%). Os primeiros conjuntos em pista disputaram a reprise debaixo de intensa chuva, três conjuntos optaram por retirar entre eles Maria Caetano (Horizonte) e Ricardo Reis (Lord das Faias).

Classificaram-se ainda os portugueses, Martim Meneres (Gucci Plus) em 8º (67,217%), Nuno Avelar (LIsboa V) em 10º (67,065%), Luciana Inácio (Iraque) em 13º (65,913%), Ricardo Reis (Imperador d’Cabeção) em 16º (65,652%), Gonçalo Carvalho (Lord das Figueiras) em 18º (65,152%) e Nuno Miguel Silva em 21º lugar com Jairo d’Alem (64,065%).

Hoje, a penúltima jornada do evento apresenta onze provas, culminando na aguardada reprise Freestyle do CDI3* como prova principal.

A transmissão ao vivo das provas está disponível no canal ClipMyHorse.TV.

Resultados completos AQUI