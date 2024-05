CDI3*Aachen: Nuno Palma e Santos alcança 8º lugar no Grande Prémio

Hoje começou o Aachen Dressage Days no Deutsche Bank Stadium com a realização de competições de nível CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIJ e CDIYH.

Na manhã desta quinta-feira, disputou-se o Grande Prémio, qualificativa para o Grande Prémio Especial, com a participação de 27 conjuntos. O cavaleiro português Nuno Palma e Santos, montando o garanhão Hanoveriano Fortunity S FRH de 9 anos, obteve na reprise a nota percentual de 69,500%, o que lhe valeu o oitavo lugar na classificação final.

António de Vale, que também competiu nesta reprise com o Oldenburgo Fine Fellow H, terminou na 16ª posição com uma pontuação de 65,783%.

Também participaram os cavalos Lusitanos: Imperador dos Cedros, montado pela luxemburguesa Fie Christine Skarsoe, alcançou a quinta posição com 70,870%, e o espanhol Claudio Castilla Ruiz, com Jota da Figueiras, terminou na nona posição com 69,413%.

O Grande Prémio foi vencido pela campeã olímpica britânica Charlotte Fry, com Glamourdale, que obteve a pontuação de 78,935%. O segundo lugar foi conquistado pelo alemão Mathias Alexander Rath com Destacado FRH (75,543%), enquanto a norueguesa Isabel Freese completou o pódio com Total Hope Old, alcançando 74,500%.

O júri do evento é composto por Christof Umbach (Lux), Evi Eisenhardt (Ger), Raphaël Saleh (Fra), Katrina Würst (Ger), Nicole Nockeman (Ger), Frederico Pinteus (POR), Patricia Wolters (Hol) e Jacques van Del (Bel).

Resultados AQUI