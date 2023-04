CDI3* Tolbert: Hugo Pereira e Falsário LS no pódio na Holanda

Um fim-de-semana de resultados promissores para o cavaleiro português Hugo Pereira e o cavalo Lusitano Falsário LS (propriedade de José e Nuno Eusébio) no CDI3* Tolbert, Holanda, ao subir ao terceiro lugar do pódio no Grande Prémio Especial alcançando a pontuação de 71,596% no sábado (15). Destaque para a passage, piaffer e as transições do conjunto que receberam notas de 7.5 e 8, sendo os pontos altos as passagens de mão e as duas piruetas.

Com o foco no Campeonato da Europa 2023 em Riesenbeck (Alemanha), e nos J.O. de Paris, Hugo Pereira e Falsário no Grande Prémio terminaram em 5º lugar, roçando os 70%.

Sem grandes surpresas, o olímpico britânico Carl Hester com o garanhão Fame, venceu o GP Especial (77,447%) e o Grande Prémio (74,457%).

