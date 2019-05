CDI3* Segóvia: João Torrão conquista o 4º lugar no Grande Prémio 10 Maio, 2019 22:07

O jovem atleta português João Torrão conquistou esta tarde de sexta-feira o quarto lugar no Grande Prémio do CDI3* de Segóvia (Espanha) em curso no Centro Ecuestre de Castilla y Leon.

Montando o garanhão Lusitano Equador (Quo Vadis x Hostil), João Torrão de 25 anos, conseguiu o seu melhor resultado 70,109% em Grande Prémio. Este conjunto com um breve palmarés, que registava apenas a participação em três G.P’s internacionais (Alter 3º, Abrantes 2º e Cascais 1º), tem a juntar agora este bom resultado em Segóvia (Espanha).

Os primeiros três lugares do pódio do Grande Prémio foram dominados por olímpicos espanhóis pertencendo o triunfo a Jordi Domingo Coll com a égua Sonata Dsh (71,304%). José António Garcia Mena foi segundo classificado com o KWPN Benzi Landro (71,304%) enquanto Claudio Castilla Ruiz ocupou o terceiro lugar com o PRE Icaro MG (70,913%).

Fora de prémio ficaram os portugueses, Miguel Ralão Duarte com Xenofonte d’Atela (9º / 68,217%); Miguel Ralão Duarte com Disturbio (12º / 67,326%) e Pedro Torres com Csar (17º / 64,783%).

A prova mais concorrida da jornada inaugural de quinta-feira foi o Prix S. Jorge que contou com a participação de 21 conjuntos e que foi ganha pela espanhola Olaia Aguilar com o Hanoveriano Du Pre (70,235%). O português Tiago Alves com Ramon terminou em 15º lugar (64,853%).

Na Preliminar para cavalos de 5 anos, as pontuações foram elevadas com a atribuição de várias notas de 80%. Venceu o espanhol Juan Manuel Ponce com Donara TR (80,600%). A cavaleira portuguesa Maria Júlia Vasconcelos e Sá com Jako Bcn alcançou o 7º lugar (69,600%).

Na reprise CDIJ Juniors Team disputada esta sexta-feira (pista 1), venceu o espanhol Bruno Cid Romero com a égua Hanoveriana Brentana (69,064%). A cavaleira italiana do CHCE, Melanie Valerie Bartz montando Diary Dream OLD conquistou o terceiro lugar do pódio (68,384%). Na prova CDIP Poneis Team, Lisa Caroline Bartz (ITA) fez a dobradinha, vencendo com Hemingway (69,286%) e conquistando o segundo lugar com Derano B (68,095%).

Uma boa prestação do jovem luso Yoaan Pinto com o Lusitano Douro que ficou às portas do pódio em quarto lugar (67,157%) na reprise para Jovens Cavaleiros que contou com a participação de 13 conjuntos. A prova foi ganha pela espanhola Carla de La Fuente de Pablos com Fay (70,2475).

PARADRESSAGE

CPEDI3*

Venceu esta reprise Grau I (Team) a paralímpica portuguesa Ana Mota Veiga com Convicto LV (66,964%). José Augusto Neves foi segundo classificado com Vendeto (66,071%) enquanto Rita Lagartinho Oliveira ocupou o terceiro lugar com Oposta de Foja (54,143%).

Quanto a Sara Duarte, também cavaleira paralímpica que competiu no Grau II (Team) com Daxx du Hans, pontuou 56,414% (3ºlugar) enquanto Maria Inês Teixeira montando Giraldo da Sernadinha foi a vencedora no Grau Team III, conseguindo 66,176%.

