CDI3* Segóvia: Espanhol Alejandro Asencio com Gavião dos Cedros vence GP e GP Especial

As instalações do Centro Ecuestre de Castilla y León em Segóvia (Espanha) receberam entre 14 e 16 de Abril um CDI3*.

O destaque neste internacional, vai para Alejandro Asencio Mendez com o Lusitano Gavião dos Cedros, vencedor do Grande Prémio (71,522%) e Grande Prémio Especial (74,404%), neste domingo.

Outro cavalo Lusitano que se evidenciou, foi Rico do Sobral montado por Claudio Castilla Ruiz (ESP) que alcançou a terceira posição no GP Especial com a média final de 69,851%. No Grand Prémio este conjunto terminou em 12º lugar (66,261%).

Resultados completos AQUI