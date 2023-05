CDI3* Redefin: Maria Pais do Amaral conquista dois pódios na Alemanha

O CDI3* de Redefin, que ocorreu entre os dias 5 e 7 de Maio na cidade de Redefin, na Alemanha, contou com a participação de diversos conjuntos de diferentes países. A cavaleira portuguesa Maria Pais do Amaral, que participou com o garanhão Oldeburgo Hot Hit OLD, foi um dos destaques da competição, conseguindo dois terceiros lugares, no Grande Prémio e no Grande Prémio Kür, com as médias finais de 70,022% e 73,805%, respectivamente.

O conjunto, que está junto há pouco tempo, superou a barreira dos 70% em apenas no seu terceiro concurso, o que é um grande feito, especialmente levando em conta que a Alemanha é um país exigente na competição de dressage. “No geral fiquei satisfeita com a evolução que temos feito juntos”, afirmou Maria Pais do Amaral. “Sendo este o nosso terceiro concurso, estou feliz por ter ultrapassado a barreira dos 70%, sabendo que ainda temos muito a melhorar, e vamos trabalhar para continuar a evoluir.”

Segundo Maria Pais do Amaral, os pontos altos da sua prestação foram o trabalho de passage piaffe e as passagens de mão. No entanto, ela reconhece que ainda há muito a melhorar. “Vamos trabalhar para continuar a evoluir”, afirmou.

A vencedora do GP Kür e do Grande Prémio foi a norueguesa Isabel Fresse com Total Hope OLD, que obteve a média final de 78,775% e 72,478%, respectivamente.

Resultados GPK AQUI

Resultados GP AQUI