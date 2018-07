CDI3* Ponte de Lima: Daniel Pinto Campeão Nacional de Ensino 2018 1 Julho, 2018 12:54

A nota principal a destacar dos Campeonatos que decorreram este fim-de-semana durante a Feira do Cavalo de Ponte de Lima, foi a consistência do olímpico Daniel Pinto nos três dias de competição. Montando Santurion de Massa, venceu o Grande Prémio (71,587), o G.P. Especial (72,298) e o Grande Prémio Freestyle (77,290) totalizando 221,175 pontos, sagrando-se este sábado campeão nacional de Ensino.

Medalha de Prata para Vasco Mira Godinho com Bariloche que totalizou 213,860 pontos (Grande Prémio 69,065, G.P. Especial 71,340 e G.P. Freestyle 73,455) enquanto o bronze foi para Miguel Ralão Duarte com Xenofonte d’Atela (Grande Prémio 65,891, G.P. Especial 69,638 Grande Prémio Freestyle 72,985), totalizando 208,514 pontos.

Daniel Pinto, atleta do Sport Lisboa e Benfica na modalidade de Dressage, ficou «extremamente feliz e orgulhoso com a prestação do Santurion, que depois de uma evolução natural ao longo dos últimos anos alcançou, em Ponte de Lima, o Ouro e o título de Campeão de Portugal 2018. O nível das provas foi muito competitivo e a final foi disputada até ao último momento. A consistência e crescente segurança da nossa performance ao longo destes dias são excelentes indicadores para a próxima etapa: o Concurso Internacional em Aachen, Alemanha, de 13 a 22 de Julho» afirmou o atleta.

As Provas do 1º e 2º dia dos campeonatos decorrem em simultâneo com o CDI3*, sendo comum para os atletas inscritos em ambos os Concursos.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE EQUITAÇÃO ADAPTADA 2018

Missão cumprida para Ana Mota Veiga que soma mais um título de campeã nacional com Convicto, tendo alcançado as médias de 68,452, 69,167 e 70,223 no Grau I, terminando com a pontuação final de 207,842. Maria Inês Sousa Teixeira com Giraldo Sernadinha no Grau III terminou com 196,702 pontos. Pedro Manuel Félix com Darco no Grau IV, terminou com 118,479 pontos. Este ano participaram cinco conjuntos em três níveis.

Poucas vezes a realização de um evento de alta competição desportiva internacional em Portugal, assume um peso tão marcado como o da edição de 2018 da Feira do Cavalo de Ponte de Lima que para além dos Campeonatos de Portugal de Ensino, reuniu a III Jornada da Taça de Portugal e um concurso internacional de ensino de três estrelas (CDI3*).

RESULTADOS

CAMPEONATO NACIONAL DE ENSINO 2018

SENIORES

1º Daniel Pinto – Santurion de Massa – Medalha de Ouro

2º Vasco Mira Godinho – Bariloche – Medalha de Prata

3º Miguel Ralão Duarte – Xenofonte d’Atela – Medalha de Bronze

EQUITAÇÃO ADAPTADA

Grau I

1º Ana Mota Veiga – Convicto – Medalha de Ouro

Grau III

1º Maria Inês Sousa Teixeira – Giraldo Sernadinha – Medalha de Ouro

Grau IV

1º Pedro Manuel Félix – Darco – Medalha de Ouro

CRITÉRIO DE CAVALO DE 4 ANOS

1º Roberto Jesus – Jockey – Medalha de Ouro

CRITÉRIO DE CAVALO DE 5 ANOS

1º Vasco Mira Godinho – Imperador dos Cedros – Medalha de Ouro

CRITÉRIO DE CAVALO DE 6 ANOS

1º Vasco Mira Godinho – Hábil – Medalha de Ouro

