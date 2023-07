CDI3* Peelbergen: Maria Caetano e Horizonte em 10º no GP

A olímpica Maria Caetano e o garanhão Horizonte continuam a alcançar resultados interessantes. Desta vez foi no CDI3* de Peelbergen, Holanda, ao ficarem classificados em décimo lugar no Grande Prémio com a pontuação de 70,717%, na passada sexta-feira.

De recordar que o garanhão Lusitano Horizonte (Rico x Lepida por Ícaro), propriedade da Coudelaria António Barreto, foi anteriormente montado em provas nacionais pelos cavaleiros Mafalda Galiza Mendes e pelo espanhol, José Garcia Mena.

Venceu este Grande Prémio a olímpica britânica, Charlotte Fry com o garanhão KWPN Glamourdale, com a pontuação de 79,544%. A sueca Juliette Ramel com Buriel K.H., de 17 anos foi segunda classificada (75,174%) e pela Holanda, Dinja van Liere terminou em terceiro lugar com Hartsuijker (74,391%).

No Grande Prémio Freestyle disputado sábado à noite, ganho pela cavaleira belga Flore de Winne com o garanhão Hanoveriano (77,160%), Maria Caetano e Horizonte terminaram em 12º lugar com a pontuação de 67,725%.

Pela França, Morgan Barbançon foi segunda classificada com o experiente Sir Donnerhall II OLD (73,895%), enquanto a sueca Tinne Vilhelmson Silfven e a égua Hayatt completaram o pódio (73,800%).