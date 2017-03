CDI3* Medina-Sidonia: Portugueses arrebatam o pódio em Espanha

O cavaleiro olímpico português Daniel Pinto no seu primeiro internacional da temporada venceu esta segunda-feira, o Grande Prémio do CDI3* de Medina-Sidonia montando o PD Santurion de Massa com a média final de 70,280%. A grande surpresa desta jornada estava reservada para os conjuntos debutantes em provas do Big Tour: Vasco Mira Godinho (POR) com o Lusitano Bariloche Jgr (Rouxinol) alcançou o segundo lugar (69,580%) e Ricardo Ramalho (POR) com o Hanoveriano Despinio foi quarto classificado (67,789%). A espanhola Cristina Vicens ocupou a terceira posição com Manchebo ARB (68,300%).

Na reprise Intermediária A, o vencedor foi Miguel Ralão Duarte (POR) com o Lusitano Distúrbio (67,250%). Na reprise Preliminar para Cavalos de 5 anos, Vasco Mira Godinho (POR) ocupou a segunda posição com o Lusitano Herói do Freixo (Rubi AR) (77,600%). No Prix St. Georges que foi ganho pelo olímpico espanhol Juan Muñoz Diaz com o Lusitano Divertido da Sasa JE (68,211%), Daniel Pinto foi terceiro classificado com o Lusitano Enrique (Raxito).

Na reprise Young Riders Team, os cavaleiros portugueses arrebataram os três primeiros lugares do pódio, pertencendo o triunfo a Martim Meneres com o Lusitano Equador (68,640%). Manuel Vinagre ocupou a segunda posição com o Lusitano Almansor (67,631%) e Luís Valença Rodrigues Cardoso completou o pódio com o CP Xeque-Mate (65,526%). Na reprise reservadas aos Juniores, Yoann Pinto (POR) com o Oldenburg Sergio Rossi subiu ao terceiro lugar do pódio (65,152%). A prova foi ganha pela espanhola Carla de la Fuente com Fay (69,297%).

