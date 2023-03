CDI3* Lisboa: Maria Caetano vence Grande Prémio e GP Especial

Organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa, teve início na passada em Lisboa o CDI3*, CDI2* (A), CDI1* (A), CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 que contou com a participação de 26 conjuntos em representação da Grã Bretanha, Brasil, Itália, Ucrânia e de Portugal. Paralelamente realizou-se um CDN.

Maria Caetano e CPD Hit Plus de 13 anos, foram os protagonistas da competição, conquistando o primeiro lugar tanto no Grande Prémio como no Grande Prémio Especial (CDI3*). Maria e Hit Plus (criador Dressage Plus) tiveram um bom desempenho entre os nove participantes, conseguindo uma pontuação de 71,457% e 72,468% no sábado e domingo, respectivamente.

O brasileiro João Vitor Oliva foi segundo classificado com Feel Good VO nos dois dias (70,348% e 69,872%), enquanto Luciana Inácio atingiu o seu objectivo com Iraque, conquistando o terceiro lugar no GP Especial, com uma pontuação de 67,404% no domingo.

Além dos destaques já mencionados, houve outros bons resultados nas demais categorias do CDI e do CDN.

Parabéns a todos os participantes pela dedicação e empenho demonstrados ao longo do evento.

Resultados completos AQUI