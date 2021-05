CDI3* Jerez: Vasco Mira Godinho pontua 74,555% no GP Freestyle em Espanha 31 Maio, 2021 12:55

Resultados notáveis para os cavaleiros nacionais de ensino, tanto em França como em Espanha.

Vasco Mira Godinho com o Lusitano Garrett (Único x Samarra por Go Go), propriedade de Maria Teresa Moitinho de Almeida, venceu no domingo o Grande Prémio Freestyle com 74,555%, a sua melhor nota de sempre. Na sexta feira este conjunto alcançou a 2ª posição no Grande Prémio com 69,717%.

Gonçalo Carvalho com Epico das Figueiras conseguiu na Intermediária A 70,529% (2º) na sexta-feira e no sábado subiu ao primeiro lugar do pódio com a pontuação de 70,865%. Nos cavalos de 7 anos, Gonçalo e Jota das Figueiras ficaram em 2º lugar nos dois dias (68,657% e 70,843%).

Nos Jovens Cavaleiros por equipas e individual, a jovem cavaleira Sophie Emmanuelle Saraiva com Dourado consequiu 64,510% e 67,029%.

Resultados completos AQUI