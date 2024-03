CDI3* Jerez de la Frontera: Portugueses conquistam posições de destaque em Espanha

Seis talentosos cavaleiros portugueses conquistaram posições de destaque enfrentando a chuva e o frio no Grande Prémio do CDI3* de Jerez de la Frontera (Espanha), alcançando posições no Top 10.

O GP teve a distinta vitória da cavaleira olímpica Maria Caetano, que, montando Hit Plus, obteve a média de 70,631%. Este internacional teve lugar na Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, situada em Jerez de La Frontera, onde vinte e oito conjuntos demonstraram a sua determinação em condições climatéricas adversas.

O cavaleiro olímpico espanhol Rafael Soto Rosado, competindo com Importante II, conquistou a segunda posição com uma pontuação de 70,391%. Jeannette Jenny, representando Portugal com o Lusitano Damasco, encerrou o pódio em terceiro lugar, obtendo a pontuação de 69,565%.

Entre os cavaleiros portugueses, destacaram-se ainda Nuno Avelar com Lisboa V, quinto classificado (66,848%), Martim Meneres com Gucci Plus (66,413%), sexto lugar, Luciana Inácio em oitavo com Iraque (66,022%) e a décima posição de Ricardo Reis com Imperador d’Cabeção, tendo obtido a média final de 65,804%.

Os jovens talentos portugueses também brilharam, com Tiago André conquistando a vitória na reprise Team YR no sábado, montando o castrado Oldemburgo Diamo Dream, com a pontuação de 68,088%. No domingo, mantiveram um bom desempenho, garantindo a quarta posição na reprise Individual, com a pontuação de 67,353%.

Maria André, com Iceberg de Tineo, teve boas apresentações ao ocupar a quinta e oitava posições, com médias finais de 65,490% e 62,265%, respectivamente. Na categoria Júnior, Mariana Vaz (Latino) e Margarida Ramos (L-Chatender Hermida) conquistaram a oitava e nona posições no sábado, enquanto no domingo Mariana Vaz alcançou a sétima posição, conseguindo a média de 65,294%.

Na categoria Children Preliminar, Mariana Almeida conquistou a segunda posição com Gentil, obtendo a promissora pontuação de 72,765%.

