CDI3*Jerez de la Frontera: Maria Caetano vence GP Freestyle com 75,050%

A atleta portuguesa, Maria Caetano 41ª posição no ranking mundial da FEI, não defraudou as expectivas, venceu neste domingo o Grande Prémio Freestyle (CDI3*), conseguindo a sua melhor marca de sempre 75,050% com o Lusitano Fenix de Tineo.

É sempre inspirador ver atletas como Maria Caetano alcançar sucessos em representação do nosso país em competições internacionais. Isto não só traz orgulho para Portugal, mas também inspira outras atletas a perseguir os seus sonhos. Parabéns a Maria Caetano pela sua vitória e desempenho impressionante!

Este ano o Concurso Internacional da Real Escuela Andaluza de Arte Equestre que celebra o 50º aniversário, contou com a participação de apenas 3 atletas nacionais: Maria Caetano com os cavalos Fenix de Tineo e Happy Plus, e as jovens Mariana André com Iceberg de Tineo e Maria Almeida com Gentil na reprise Children.

O bom tempo que se fez sentir este fim-de-semana, acompanhou a jornada de sábado (11) na qual realizaram-se as primeiras provas, começando com a Intermédia A do CDI2*, cuja reprise foi ganha pelo holandês Remi Bastings com Lilit, seguida da holandesa Leida Collins com Blackwood. Maria Caetano com Happy Plus completou o pódio.

Vinte e seis conjuntos alinharam no Grande Prémio do primeiro de dois CDI3* que decorreu na tarde de sábado e que contou com a participação de 9 cavalos Lusitanos, dos quais 5 ficaram entre os 10 primeiros classificados. Venceu a prova a amazona moldava Alisa Glinka com Aachen com a pontuação de 71,413%. O espanhol Claudio Castilla Ruiz foi segundo classificado com Lario de Adam de Susa (70,239%), enquanto Maria Caetano com o Lusitano Fenix de Tineo (Rubi x Algoa por Oheide) foi bronze 70,217%.

O espanhol Alejandro Asencio Mendez foi 4º classificado com Gavião dos Cedros (Rubi x Ufana por Hostil) (69,913%); Claudio Castilla Ruiz em 8º com H-Rico do Sobral (Rico x Zurita por Oriente) (68,674%); 9º Rafael Soto Rosato com Importante II (Pioneiro x Palanca por Invulgar) (68,326%) e em 10º António Perez com Epico das Figueiras (Viheste x Upa-Upa por Principe (67,739%).

Quanto à jovem Mariana André venceu a reprise Team do CDIJ com Iceberg de Tineo (Rubi x Biruta por Rouxinol) (66,869%) e ficou em terceiro na Individual com 63,922%. Maria Almeida que competiu com Gentil (Zuelo x Roseira por Lidador) ficou classificada na segunda posição nos dois dias (69,804% e 70,450%).

