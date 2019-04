CDI3* Granada: Italiana Lisa Bartz faz a dobradinha em Espanha 10 Abril, 2019 7:50

Decorreu nas fabulosas instalações do Centro Hipico de Granada (Espanha) no passado fim-de-semana, o CDI3*, com o tempo a pregar algumas partidas com chuva e granizo. Na pista A disputaram-se as provas de San Jorge, Intermediaria II, Grande Prémio e Intermediária A. Paralelamente na Pista B, realizaram-se as provas reservadas aos cavalos novos e juventude.

A jovem Lisa Caroline Bartz (CHCE), montando o garanhão Derano B (Dornik B X Golden Dancer) venceu duas provas reservadas aos Póneis, sendo o único conjunto superar a barreira dos 70%, (concretamente com 71,381% na reprise Pony Team na sexta-feira e no sábado com 70,225% na prova Individual). Lisa, começou a montar Derano B em provas internacionais em Março deste ano, acumulando já 7 vitórias neste início de época, todas com notas superiores a 70%. O cavaleiro português Francisco Braz com Der Kleine Choco-Boy We, foi segundo classificado nos três dias, conseguindo 67,429%, 66,351% e 65,215%.

Melanie Valerie Bartz debutou com Diary Dream

Melanie Valerie Bartz debutou neste internacional com o Oldenburgo Diary Dream OLD de 11 anos, que foi recentemente comprado à cavaleira de GP a alemã, Bernadette Brune. Nesta primeira participação internacional do conjunto, alcançaram o sexto lugar nas reprises Juniores Team (64,949%), melhorando a sua nota na Individual no sábado (65,294%) frente a um total de 10 participantes.

Neste CDI, participou também Francisca Castro Monteiro com o Hanoveriano Weserprinz 3 de 20 anos, que registou na JTeam 65,707% (4º), na Individual 66,912% (5º), e no domingo na Kür com música, conseguiu 65,550% (8º).

Resultados completos AQUI