CDI3* Estoril: Vasco Mira Godinho faz primeira “dobradinha” da temporada

O Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu o primeiro concurso de dressage internacional deste ano que reuniu nos dias 26 e 27 de Fevereiro, 30 cavaleiros e 40 cavalos. Estiveram representados neste CDI3* atletas de França, Suécia, Itália, Rússia, Finlândia e de Portugal.

O cavaleiro português Vasco Mira Godinho foi o protagonista deste internacional ao vencer o Grande Prémio e o Grande Prémio Especial com o garanhão Lusitano Garrett (Único x Samarra por Go-Go) com as boas médias de 70,261% e 73,511%. Na segunda posição ficou classificado outro cavaleiro nacional, Martim Meneres com Equador nos dois dias (69,826% e 70,447%), enquanto o francês Bertrand Legrand ocupou a terceira posição com Star Wars no sábado (67,978%) e Georgina Rogers (POR) a terceira posição no domingo com Guiso (67,234%).

Mais um promissor resultado do jovem Guilherme Broega que montando Minuto venceu a reprise Team e Individual Children com as médias de 73,750% e 73,767%.

A italiana Lisa Caroline Bartz com Diary Dream foi a vencedora da reprise Team Junior no sábado com 69,182%, enquanto Nicole Silva (POR) venceu com Funji a reprise individual no domingo conseguindo a pontuação de 67,941%.

Na próxima sexta-feira (4/03) arranca o segundo CDI3* no mesmo local e paralelamente realiza-se uma CDE.

Resultados completos AQUI