CDI3* Estoril: Finlandesa Joanna Robinson ganha o Grande Prémio Freestyle

Concluiu-se o segundo CDI3* do Centro Hípico da Costa do Estoril, que reuniu cerca de quarenta conjuntos internacionais e nacionais. Simultaneamente, decorreu um Concurso de Dressage Especial com provas de Paradressage.

O clima favorável prevaleceu, e as competições tiveram início na sexta-feira (16) com o Grande Prémio, conquistado pela segunda vez pelo brasileiro Victor Oliva com Feel Good VO (69,891%). O belga Peter Mulder ficou em segundo lugar com Indian Summer (68,361%), enquanto o atleta nacional Martim Meneres com Gucci completou o pódio (67,826%).

No sábado e domingo, as reprises Team Children e Individual foram vencidas pela cavaleira portuguesa Áurea Sábio, alcançando impressionantes pontuações de 74,900% e 72,787%.

A italiana Salomé Bartz, montando Derano B, sagrou-se vencedora das provas Pony Team e Individual nos dois dias, conquistando 69,286% e 69,865%, respetivamente.

A jornada de sábado encerrou com a vitória de Victor Oliva no Grande Prémio Especial, montando Feel Good VO, com uma pontuação final de 70,766%.

No domingo, o Grande Prémio Freestyle, com 5 participantes, foi conquistado pela cavaleira finlandesa Joanna Robinson, que, com o KWPN Diego 741, alcançou a média final de 71,100%. Por Portugal, Nuno Avelar foi o segundo classificado com Lisboa V (68,520%), enquanto o holandês Remy Basting terminou em terceiro com Geronimo, pontuando 68,505%.

Resultados completos AQUI