CDI3* Estoril: Contagem decrescente para a 3ª edição (VÍDEO)

Estamos a menos de duas semanas da 3ª edição do CDI3*, CDIJ, CDIY, CDIP, CDIU25, CDICh, CDIYH, que conta com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, IPDJ e Câmara Municipal de Cascais e assume uma posição importante no calendário nacional de Dressage. Este evento a decorrer em dois períodos, de 28 de Fevereiro a 1 de Março e de 5 a 8 de Março, no Centro Hípico da Costa do Estoril, conta com uma dotação global de €10.000 e cerca de 48 participantes de 10 nacionalidades.

Ao longo das 6 jornadas, vão participar atletas de França, Suíça, Brasil, Japão, Espanha, Finlândia, Rússia, Itália, Alemanha e Portugal, sendo a nossa representação a mais numerosa.

Para o primeiro período estão inscritos: 19 conjuntos em Grande Prémio; 3 conjuntos em U-25; 7 conjuntos em Young Riders; 11 conjuntos em Juniores; 4 conjuntos em Póneis; 3 conjuntos nos Cavalos Novos e 1 conjunto em Children. As provas, inseridas nestes dois CDI’s vão ser determinantes para o apuramento individual de cavaleiros nacionais e estrangeiros, para os Jogos Olímpicos de Tóquio e para os Campeonatos da Europa da Juventude. O período da qualificação Olímpica termina a 1 de Junho de 2020.

A inspecção veterinária para o primeiro evento terá lugar na sexta-feira (28) a partir das 14h30 no picadeiro coberto.

Os resultados e parte informática desta iniciativa estão a cargo da empresa GQ Horses Lda. / Lines up.

O júri para o primeiro evento será composto por, Carlos Lopes (POR) 4* (presidente), Leif Tornblad (DIN) 5*, Vincenzo Truppa (ITA) 5*, Mary Robins (NZL) 4*, Juan Escribano (ESP) 4*, Yuri Romanov (RUS) 4*, Fouad Hamoud (ALG) 4*, Freddy Leyman (BEL) 4* e Cláudia Matos (POR) 3*. O Juri para o segundo evento será constituído por: Carlos Lopes (POR) 4* (presidente), Francis Verbeek (HOL) 5*, Irina Maknami (RUS) 5*, Magnus Ringmark (SUE) 5*, Francisco Guerra (ESP) 5*, Alban Tissot (FRA) 4*, Clive Halsall (GBR) 5* e Frederico Pinteus (4*). Neste colectivo, temos a presença de dois juízes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Esta iniciativa conta ainda com os patrocínios de: O Mundo da Equitação, ALS Saddles, VIX Boutique, Equitheme, HKM, Belouracar, DP Dressage, Hotel Baia, Portal Equisport (Media Partner) e PSG Segurança Privada.

Prémios especiais no primeiro CDI: Uma sela AlS Saddles para o melhor cavaleiro junior e um capacete KEP da VIX Boutique, para o melhor Young Rider.

No segundo CDI, o cavaleiro com a melhor pontuação nos dois dias, será contemplado com uma cabeçada de ensino do Mundo da Equitação.