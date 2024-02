CDI3* Estoril: Claudio Castilla Ruiz faz dobradinha com Hi-Rico do Sobral

O Centro Hípico da Costa do Estoril, localizado em Cascais, foi palco, neste último fim de semana, do primeiro de dois concursos internacionais (CDI3*) da sétima edição do calendário nacional. O evento contou com a presença de 30 conjuntos representando 10 países distintos.

O talentoso cavaleiro olímpico espanhol, Claudio Castilla Ruiz, brilhou ao vencer o Grande Prémio com a pontuação de 71,696%, seguido pela vitória no Grande Prémio Freestyle no último domingo, alcançando a média final de 71,825%. Além disso, Castilla Ruiz conquistou o primeiro lugar na Final reservada a cavalos de 7 anos com “Norte Das Figueiras”, obtendo a pontuação final de 71,300%.

Destacou-se também a prestação exemplar da cavaleira portuguesa Marta Fernandes, que, montando Nirvana Vo, venceu a reprise preliminar para cavalos de 7 anos com 74,215% na última sexta-feira, encerrando a final com a pontuação sólida de 70,172%.

O olímpico brasileiro João Victor Oliva, com o garanhão Feel Good Vo, conquistou o título no Grande Prémio Especial alcançando a pontuação de 69,723% no domingo. No dia anterior, o conjunto registou mais um índice olímpico no Grande Prémio, conseguindo 67,674% e ficando em 5º lugar entre 22 conjuntos.

O próximo concurso, na mesma localização e categoria, está agendado para os dias 16 a 18 de fevereiro.

O Centro Hípico da Costa do Estoril contou com o apoio de várias estruturas locais, incluindo Dressage Plus, Câmara Municipal de Cascais, Quinta da Alorna, Coudelaria Madre de Água, Mundo da Equitação, Marisco na Praça e Villas Pedroso.

Resultados completos AQUI