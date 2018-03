CDI3* Ebreichsdorf: Sascha Schulz e Dragão das Figueiras brilham no Grande Prémio Freestyle 27 Março, 2018 16:00

Montando o Lusitano Dragão das Figueiras, o mais jovem cavalo em pista (10 anos), Sascha Schulz (LUX) venceu o Grande Prémio Freestyle do CDI3* Ebreichsdorf (Áustria) no passado domingo, batendo a sua melhor marca pessoal, conseguindo 76,475%, dois dias após esta dupla ter ganho o Grande Prémio com a média de 71,152%, a primeira vez que pontuaram acima dos 70% no G.P.

Sascha Schulz que começou a montar Dragão das Figueiras (Único x Valéria por Xaquiro) há cerca de 10 meses registou a sua melhor pontuação no G.P. Freestyle em Munique, em Novembro do ano transacto, quando conseguiu 72,310%.

Stefanie Schatz-Weihermuller (GER) com o KWPN Sydney foi segunda classificada (74,125%) enquanto Victoria Michalke (GER) com a égua dinamarquesa Novia 6, ocupou a 3ª posição (73,750%).

De recordar que Dragão das Figueiras, foi o primeiro Lusitano a ser aprovado e inscrito no Studbook Oldenburg, na aprovação de garanhões da Oldenburg Verband, em Fevereiro passado.

Resultados – G.P. Freestyle

Resultados – Grande Prémio