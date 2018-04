CDI3* de Segóvia arrancou com vitória de Maria Caetano Couceiro 5 Abril, 2018 19:52

Arrancou esta quinta-feira o CDI3* no Centro Ecuestre de Castilla y Leon de Segóvia (Espanha), com a vitória de Maria Caetano Couceiro (POR) montando o Lusitano Fenix de Tineo (Rubi AR x Oheide) que na Intermediária A, conseguiu 70,882%.

No Prix St. Georges, Maria com o Lusitano Flamenco subiu ao 3º lugar do pódio conseguindo a pontuação de 68,529%, entre 15 participantes. Juan De Dios Ramírez García (ESP) com Quaterback I venceu a reprise conseguindo a pontuação mais elevada, 70,176%. Na 2ª posição ficou classificada a sua compatriota Mª Valvanera Palacios Ortuño com Goya A (69,765%).

O júri desta primeira jornada foi composto por, Christof Umbach (LUX), Gotthilf Riexinger (GER), Gustaf Svalling (SUE), Miguel Jordá Forteza (ESP) e Trond Asmyr (NOR).

Na jornada desta sexta-feira, vamos ter em pista Maria da Graça Abecasis (Divagante do Pilar) na reprise Children Preliminar e Maria Caetano com Fenix de Tineo na Intermediária B.

O Grande Prémio, com um total de 24 participantes, será uma das provas mais emocionantes e concorridas. Maria Caetano, após uma pausa de 6 meses com o Lusitano Coroado AR (Rubi AR x Luxelia por Xaquiro), regressa às provas do Big Tour. Vasco Mira Godinho (Bariloche) e Miguel Ralão Duarte (Distúrbio), 3º e 4º lugar no G.P. Especial de Toledo, vão também disputar este G.P. a partir das 18h38.

Resultados completos AQUI