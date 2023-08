CDI3* Crozet: Maria Pais do Amaral alcança pódio no GP Freestyle

O CDI3* de Crozet, França, que decorreu entre 4 e 6 de Agosto no Centro Equestre Jiva Hill Stables, contou com a participação de Maria Pais do Amaral que montou o Oldenburgo de 12 anos, Hot Hit Old. Este conjunto não defraudou as expectativas neste seu quinto internacioanal ao subir ao segundo lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle conseguindo a promissora pontuação de 73,400%.

No Grande Prémio Maria ficou classificada na oitava posição com Hot Hit Old (68,630%) entre cerca de 30 conjuntos o que augura boas perspetivas para o Campeonato da Europa de Dressage que vai decorrer entre 4 e 10 de Setembro em Riesenbeck, Alemanha.

O alemão, Matthias Alexander Rath fez a dobradinha com Destacado FRH ao vencer o Grande Prémio (75,000%) e o Grande Prémio Freestyle (78,125%).

