CDI3* Compiègne: Maria Caetano conquista brilhante 3º lugar no Freestyle

Maria Caetano e o Lusitano Fenix de Tineo terminaram a sua participação no CDI3* de Compiègne (França) com um brilhante terceiro lugar no Grande Prémio Freestyle, alcançando a média final de 74,435%. Venceu a reprise a britânica Charlotte Fry com Lars van de Hoenderheide (81,210%), enquanto o sueco Patrik Kittle foi segundo classificado com Well Done de La Roche (77,150%).

Luciana Inácio com o Lusitano Iraque, no GP Freestyle ocupou a 13ª posição (67,380%) e no Grande Prémio pontuou 66,544%.

CDIO 5*Compiègne : Dinamarca conquista a Taça das Nações

Os campeões do mundo por equipas, a Dinamarca, venceram a Taça das Nações de Compiègne, no domingo.

Liderando o Grande Prémio no sábado, os dinamarqueses consolidaram a sua posição na manhã deste domingo no Grande Prémio Especial (Prix Barriquand). Apesar de alguns erros, Carina Cassøe Krüth montando a sua melhor égua Heiline’s Danciera, garantiu a liderança. Este conjunto vencedor do Grande Prémio no sábado conquistou os juízes e saiu do retângulo com uma pontuação de 76,107%. A sexta colocada no ranking mundial ficou à frente da holandesa Lynne Maas com Electra (74,596%) e da alemã Bianca Nowag-Aulenbrock com Florine Old (73,235%).

No Grande Prémio Freestyle – Prix Ville de Compiègne, Lone Bang Zindorff com Thranegaardens Rostov validou o sucesso da Dinamarca com um quarto lugar (77,390%). A número 2 do mundo, a britânica Charlotte Fry, em parceria com seu garanhão KWPN de 14 anos, Everdale, foi a vencedora desta última reprise (85,675%).

A Holanda foi medalha de prata (41 pontos), enquanto a Alemanha recebeu o bronze (45 pts).

A formação portuguesa composta por, Hugo Pereira (Falsário LS), João Moreira (Zonik Hit) e Maria Caetano (Hit Plus), terminou em nono lugar a Taça das Nações.

Resultados AQUI